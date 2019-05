Cremonese-Brescia, le formazioni ufficiali: turn-over per Corini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Cremonese Rastelli si affida al duo Montalto-Piccolo in attacco con Castrovilli e Soddimo mezzali pronte a inserirsi in avanti. In difesa l'ex Caracciolo al fianco di Claiton e Terranova. Ampio turn-over per Corini che schiera fra i pali Andrenacci, in difesa Gastaldello, in mezzo al campo Viviani e Dall'Oglio, mentre in attacco si affida all'estro di Tremolada e Morosini a supporto di Donnarumma. Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Castrovilli, Arini, Soddimo, Renzetti; Montalto, Piccolo. Allenatore: Rastelli

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Martella Dessena, Viviani, Dall’Oglio; Morosini; Tremolada, Donnarumma. Allenatore: Corini