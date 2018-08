Cremonese, Brighenti: "Sciopero? Non do giudizi su cose politiche"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in corso in queste minuti la riunione tra l'AIC e i capitani dei club di Serie B, ma all'incontro, almeno secondo quanto riferito da La Provincia di Cremona, non parteciperà la Cremonese, che nella mattinata si è allenata. Di questo, proprio dalle colonne del quotidiano, ne ha parlato il capitano grigiorosso, Andrea Brighenti:

"Non voglio dare giudizi perché sono cose più politiche che del campo. C'è tanta voglia di iniziare a giocare e lavorare. Stiamo assieme da un mese e dunque cresce la voglia di vedere calcio giocato e misurarci con le altre squadre".