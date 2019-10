Cremonese, buone notizie per Baroni: solo Piccolo si allena a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie, in casa Cremonese per quel che concerne l'infermeria. Come riferisce il sito ufficiale del club, i difensori Claiton ed Emanuele Terranova, nel loro percorso di inserimento graduale nel gruppo, hanno svolto buona parte del lavoro con i compagni, mentre il solo attaccante Antonio Piccolo ha svolto attività differenziata.