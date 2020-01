Cremonese, caccia a un portiere: quattro nomi sulla lista di Bonato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’infortunio di Agazzi, operato nei giorni scorsi, e quello occorso nell’ultima gara a Ravaglia in casa Cremonese scatta l’emergenza portiere con quattro nomi sul taccuino del direttore sportivo Bonato: si tratta, come riporta Seriebnews.com di Federico Marchetti del Genoa, Vanja Milinkovic-Savic del Torino (ma attualmente allo Standard Liegi), Enrico Alfonso del Brescia ed Emiliano Viviano. Il primo, non ha mai giocato in questa stagione al Genoa ed è stato accostato anche ad altri club di Serie B - come il Pescara – e sembrerebbe il favorito per prendere il posto di Agazzi. Anche Milinkovic-Savic e Alfonso nelle scorse settimane sono stati accostati a club di Serie B - Chievo e Juve Stabia per il serbo, Ascoli per il secondo – senza però che se ne sia fatto nulla. Infine c’è anche lo svincolato di lusso Viviano che potrebbe decidere di rilanciarsi, dopo l’esperienza alla SPAL dell’anno scorso, scendendo di categoria.