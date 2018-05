Cremonese, Canini: "Stasera daremo tutto, non sarà facile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Cremonese Michele Canini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Empoli: "Di sicuro le nostre motivazioni saranno più alte perchè abbiamo bisogno assoluto di punti. Siamo in un momento delicato del campionato. Sappiamo cosa fare, daremo tutto ma sappiamo che di fronte c'è la prima della classe. Non sarà facile perchè anche loro non scenderanno in campo per fare figura ma ce la giochiamo".

Come si prepara questa partita?

"Ci possono essere tanti fattori che hanno contribuito a questo andamento. Non dobbiamo pensarci ma concentrarci su questa partita perchè abbiamo bisogno di fare punti".