© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della Cremonese Antonio Caracciolo ha parlato sul sito ufficiale del club del momento negativo della squadra spiegando che da qui in avanti non si può più sbagliare: “Nella partita con il Cosenza abbiamo peccato tantissimo soprattutto sotto il punto di vista dell’atteggiamento e ora dobbiamo rimboccarci le maniche e ripagare la fiducia riposta in noi. Qui ho trovato un gruppo coeso, che ci crede e ha una gran voglia di rivalsa. Nello spogliatoio abbiamo la consapevolezza che da qui in avanti non possiamo più sbagliare. È fondamentale restare uniti e dare il massimo, il nostro compito sarà anche quello di riavere i tifosi dalla nostra parte. - conclude Caracciolo come si legge sul sito del club – Ascoli? Quello di Serie B è un campionato strano dove tutti possono vincere o perdere con tutti. Non dobbiamo pensare agli avversari, ma a noi stessi perché siamo stati capaci di battere il Palermo”.