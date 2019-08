Cremonese, Castagnetti al 90': "Nella ripresa emersa la nostra forza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Dazn, al termine del match vinto contro il Venezia, parla il centrocampista della Cremonese, Michele Castagnetti. Queste le sue parole: "Primo tempo complicato con il Venezia che ci ha messo in difficoltà, nella ripresa è andata meglio, poi è arrivata la vittoria, siamo molto contenti. Dobbiamo partire forti e lo stiamo facendo. Il Venezia come squadra è molto interessante, ma qui sarà difficile vincere e noi l'abbiamo fatto. Deli? Molto forte, tecnico, bravo, un giocatore che ti farà fare il salto di qualità. Attacco da rodare? Beh, è solo la prima partita, ci vuole tempo per oliare i meccanismi".