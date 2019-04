Cremonese, Castrovilli: "Che emozione il gol dopo mesi da incubo"

Fonte: uscremonese.it

"E' stata una grande emozione" sono le parole di Gaetano Castrovilli, viola in prestito alla Cremonese, sulla partita e il gol a Livorno martedì, arrivati dopo l'intervento al ginocchio. "Sono stati due mesi duri – racconta – Ci ho messo tutto me stesso per tornare il prima possibile e far finire quello che mi è quasi sembrato un incubo. Mi sono mancati tantissimo il campo, i tifosi, i compagni. Loro mi sono sempre stati vicini, è doveroso ringraziarli. Tornare e segnare subito mi ha emozionato. E poi sì, è stato anche un bel gol: ricevuta palla ho pensato solo a calciare in porta. Dopo la partita con il Verona volevamo solo vincere: per noi e per i nostri tifosi. Martedì sera abbiamo creato molto, anche rischiando. Ma siamo stati concreti: direi che è la vittoria del gruppo. Il momento più difficile è stato guardare il finale dalla panchina: il tempo non passava mai. Quota salvezza a 42? Non lo so. Meglio pensare partita dopo partita e fare sempre punti. Domenica con il Lecce invece per me sarà un derby ma sarà una partita importante per tutta la squadra: ora che abbiamo saputo rialzare la testa dobbiamo continuare così. Il ruolo ricoperto martedì a Livorno? Come mezzala ho già giocato in passato e mi trovo bene. E poi, prima della partita, ho chiesto consigli a Croce: una garanzia".