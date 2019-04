© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Cremonese, dopo la bella vittoria contro il Lecce è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Da barese sto godendo per questa vittoria. Dopo che loro sono rimasti in dieci dovevamo approfittare e l'abbiamo fatto. Come sempre Croce mi dà consigli per fare la mezzala. Il mister mi ha detto di spingere, fare ciò che voglio, ma nella nostra metà campo giocare semplice. Io ringrazio i miei compagni che mi sono stati vicino. Questi risultati sono merito di tutta la squadra".