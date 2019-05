Ha il sapore dell'addio la conferenza stampa di Gaetano Castrovilli, talentuoso trequartista della Cremonese in prestito dalla Fiorentina nelle ultime due stagione. Il ragazzo nato nel settore giovanile del Bari ha parlato del suo futuro: “In queste due stagioni sono cresciuto molto da tutti i punti di vista e ci sono riuscito grazie alla società, ai compagni di squadra e ai tifosi. Certo mi piacerebbe poter giocare una terza stagione con la Cremonese, ma è anche vero che ora torno a Firenze, in una società importante. Non conosco il mio futuro, ma la prospettiva è sempre la stessa: far bene. Sono un ragazzo umile, ci metto sempre grande impegno, spero di potercela fare anche in questa occasione”.