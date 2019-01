Cremonese, Castrovilli: "Voglio fare grandi cose. Sogno la doppia cifra"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista Gaetano Castrovilli ha parlato del suo percorso nel mondo del calcio: “ Il calcio vero si impara giocando in strada. Quanti vetri rotti e macchine ammaccate, ma lì per evitare di inciampare in un tombino affini anche il controllo di palla, ora invece vedo pochi bambini giocare per strada, sono tutti con la testa sui cellulari. Io ho iniziato nel Bari, ma a 12-13 anni stavo smettendo perché ogni giorno dovevo fare 160 chilometri e i miei, o mio zio, dovevano accompagnarmi e per questo mi sentivo un peso. Invece i loro sacrifici mi hanno fatto capire quanto credevano in me. - continua Castrovilli parlando del presente e del futuro – Voglio fare grandi cose con la Cremonese, magari andare in doppia cifra. Qui sto crescendo molto sul piano tattico e dell’intensità e credo che nei gol contro il Perugia prima della pausa ci sia tutto il nuovo Castrovilli. Fiorentina? Il sogno resta quello di giocare in A. Poi che dire quando un campione come Antognoni ti incoraggia e spende certi complimenti non si può che ringraziare. Spero di ripagare la sua fiducia”.