Non solo Ciofani in attacco, la Cremonese lavora anche per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club di Serie B ha infatti chiesto alla Sampdoria il prestito del classe '96 Morten Thorsby. Il norvegese è arrivato a Marassi in questa finestra di mercato dopo essere stato bloccato già lo scorso gennaio e dovrà decidere insieme al suo entourage se andare a fare esperienza in cadetteria.