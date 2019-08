Cremonese, Ciofani: "Già a gennaio c'era stato un interessamento"

© foto di Federico Gaetano

Daniel Ciofani, nuovo attaccante della Cremonese, è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione per spiegare le motivazioni della sua scelta: "Già a gennaio c’era stato un interessamento, ma in quel frangente, da capitano, non ho voluto abbandonare la nave. Però quando si è presentata nuovamente l’occasione ho detto sì, anche perché amo questo lavoro e continuo a guardarlo con gli occhi di un bambino: per me è sempre il primo giorno di scuola. Mi piace l’idea di poter costruire qualcosa di importante partendo da un progetto che poggia su basi umane ancora prima che tecniche. Questo è un aspetto fondamentale: nel corso della stagione ci saranno momenti di difficoltà e in quei frangenti non ci sono i giocatori ma gli uomini, a loro spetta il compito di superarle”.