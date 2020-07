Cremonese, Ciofani: "Il mister ci ha dato carattere. Salvezza doppiamente difficile"

Daniel Ciofani, autore della doppietta vincente contro la Juve Stabia, ha commentato la prestazione e la salvezza matematica dei suoi: "Stagione difficile. Eravamo partiti per altri obiettivi ed è stata dura. Quando è arrivato il mister eravamo molto lontani dalla salvezza e poi abbiamo fatto un grande percorso con risultati importanti. Ci mancava forse un po' di carattere e lui ci ha dato idee chiare. Peccato per la prima parte di stagione perché siamo una squadra forte. Adesso ci godiamo questa salvezza e poi vediamo il prossimo anno cosa faremo. Dedico i miei gol alla mia famiglia. Per me è stato un campionato al di sotto delle aspettative. Dall'arrivo del mister ho avuto più continuità e ho trovato oggi due gol importanti".