Cremonese, Ciofani: "Mi manca la famiglia. Taglio degli stipendi? Tanto rumore per nulla"

vedi letture

L'attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport del momento che sta attraversando: "E' vero ma bisogna andare avanti, anche se devo dire la verità non è per nulla facile. Dopo l'ultima partita di campionato giocata a Frosinone sono tornato a casa mia visto che ero in zona. Ci sono rimasto un paio di giorni e quindi sono rientrato a Cremona perché ancora non era chiaro quando saremmo ritornati in campo. E' scattato il blocco totale, si è dovuto rispettare le regole governative ed eccomi qua da solo, senza la mia compagna Raffaella ed il mio piccolo Oliver di un anno e mezzo. Mi mancano moltissimo; è vero che ci sentiamo parecchie volte durante la giornata ma non è la stessa cosa che averli accanto a me. Non è una situazione facile, non lo è per nessuno e per certi versi dobbiamo avere coscienza del fatto che siamo dei privilegiati. Il taglio degli stipendi? Su questa materia si sta facendo molto rumore per nulla. Anche noi calciatori, pur avendo trattamenti particolari, siamo persone sensibili alle problematiche, basterà sedersi al tavolo con la società e una soluzione la troveremo senza difficoltà. Non sono certo i soldi a risolvere il problema Covid-19. Molti hanno preso il modello Juventus che è una scelta accorta per il bilancio della società di quest'anno ma non penso applicabile nel mondo del calcio. Il discorso per quanto concerne la formazione bianconera è diverso da altre società in quanto c'è di mezzo che la Juventus è quotata in Borsa. Inoltre mi sembra che gli accordi bianconeri siano individuali, tra l'altro non credo ci siano giocatori in scadenza e poi in conclusione sono solamente spostamenti dei pagamenti".