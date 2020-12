Cremonese, Ciofani: "Segnare è quello che mi riesce meglio. Subito attacchi inaccettabili"

Match-winner della sfida del "Guido Teghil" grazie al primo gol del suo campionato, Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo importantissimo ottenuto ai danni del Pordenone: "Sono punti pesantissimi, era importante vincere fuori casa. Segnare è ciò che mi riesce meglio, sempre bello tornare al gol. Metterei la firma per vincere ogni gara anche non giocando benissimo, i successi portano serenità e consapevolezza e quindi le prestazioni non possono che migliorare". L'attaccante dei girigiorossi poi si sfoga per alcuni screzi con i tifosi in questo periodo: "Ho ricevuto offese e minacce molto pesanti sui social, gente che ha augurato il cancro a me e alla mia famiglia. Ho avuto un alterco con un tifoso mentre passeggiavo con mio figlio, sono cose che non esistono. Mi permetterete il paragona ma il vero virus non è il Covid, ma l'ignoranza e la stupidità delle persone".