Cremonese, Ciofani: "Stagione al di sotto delle aspettative. E io ho le mie colpe"

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista alle colonne di TuttoB.com per raccontare sia la stagione del club grigiorosso che il momento di isolamento domestico dovuto al Coronavirus: “La stagione? Al di sotto delle aspettative, questo è certo. Ora dobbiamo guardare in faccia alla realtà e agire di conseguenza. Siamo quartultimi, quindi dobbiamo ragionare in chiave salvezza. Il mio campionato? Idem con patate. Innanzitutto a livello realizzativo. Non mi è mai capitata una stagione così, soprattutto se penso che in carriera ho realizzato 186 gol tra i professionisti. È partita male con quel rigore sbagliato all’esordio a Venezia, poi non ho trovato continuità. La squadra ha faticato a finalizzare, ma anch’io ho le mie colpe”.