Cremonese, Claiton: "Per la salvezza conta la testa non i moduli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per Claiton Dos Santos, centrale difensivo brasiliano. Il giocatore ha fatto il punto della situazione in casa grigiorossa in occasione della sosta per le Nazionali: "Il pari col Venezia? Un po’ di rammarico resta, ma la cosa più importante è aver dato continuità alla vittoria conquistata con il Benevento con un altro risultato positivo che ci permette di tenere un certo vantaggio sulla zona calda della classifica. Con il 3-5-2 mi trovo molto bene anche se, soprattutto in questo periodo della stagione, non sono i moduli a contare ma la testa. Vero è che questo sistema di gioco ci permette di stare compatti e stretti in difesa e noi non siamo nella condizione di lasciare punti lungo il cammino. Con il Benevento siamo stati bravi ad ottimizzare il lavoro svolto, con il Venezia resta un po’ di rammarico ma siamo sulla strada giusta: dovremo battagliare su tutti i campi da qui alla fine. La gara col Verona? Non sarà semplice, loro sono in ripresa e sappiamo quali siano le ambizioni dei gialloblu. Noi, però, in casa abbiamo sempre fatto bene con le grandi. Mi auguro che la squadra riesca a metterci la stessa attenzione vista con il Benevento e la stessa voglia di vincere. Mi aspetto una squadra solida e concreta. In attacco abbiamo solo bisogno di sbloccarci, adesso creiamo occasioni e riempiamo l’area con molti giocatori: credo davvero basti poco per invertire la rotta. Intanto però siamo tutti molto contenti per il gol di Del Fabro, un ragazzo che ha sempre lavorato molto durante la settimana ed è stato premiato”.