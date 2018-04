Cremonese, comunicato ufficiale: confermata fiducia in ds e tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, la Cremonese ha confermato la fiducia nei confronti di direttore sportivo, allenatore e staff dopo il rovinoso ko di sabato contro la Ternana: "La proprietà della Us Cremonese e la Società, dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione venuta a crearsi in conseguenza dei recenti risultati sportivi negativi, rinnovano piena fiducia nell’operato dell’allenatore Attilio Tesser e del suo staff tecnico, del direttore sportivo Stefano Giammarioli e nella squadra, con la consapevolezza che è attraverso la serenità, la coesione e la qualità del lavoro quotidiano di giocatori e “staff” che si potrà superare questo complicato momento. La proprietà e la Società ringraziano i tifosi grigiorossi per non aver mai fatto mancare il loro sostegno nei confronti della squadra, con la certezza di averli al nostro fianco sino alla fine del campionato".