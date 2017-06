Cremonese, continua il pressing per Galabinov. L'alternativa è Granoche

© foto di Federico Gaetano

Nonostante l'accelerata del Chievo (raccontatavi da TMW nelle ultime ore), la Cremonese non molla per Andrej Galabinov. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, il club lombardo è determinato infatti a prendere un attaccante importante per la prossima stagione. L'alternativa a Galabinov si chiama Pablo Granoche (Spezia).