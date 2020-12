Cremonese-Cosenza 1-0, le pagelle: Volpe para tutto, Idda tra i migliori

vedi letture

Cremonese-Cosenza 1-0

Marcatore: 9'pt Pinato

Cremonese

Volpe 6,5 - Scalzato Alfonso nelle gerarchie, dimostra di meritare la maglia da titolare. Tre grandi uscite, in cui denota coraggio e scelta di tempo. Si supera di piede su Sueva.

Zortea 6,5 - Parte in sordina e soffre la rapidità degli avversari, col passare dei minuti entra in partita ed sfrutta la sua rapidità. Preziosissimo tatticamente, parte terzino e chiude esterno di centrocampo. (Dal 36’st Ghisolfi sv).

Terranova 6 - Per un’ora soffre anche lui la vivacità del Cosenza, poi prende le misure e acquisisce sicurezza.

Fiordaliso 6 - Parte con qualche incertezza, chiude con due interventi in scivolata che evitano ripartenze pericolose.

Bianchetti 6 - Si vede poco, ma esegue perfettamente tutti i compiti che gli assegna l’allenatore. Quando il Cosenza assedia se la cava con esperienza. Non bello da vedere, ma molto concreto.

Nardi 6,5 - Un vero peccato il suo infortunio, perché stava giocando una buona partita. Suo l’assist per la rete del vantaggio, poco dopo tentativo spettacolare al volo dal limite dell’area con pallone alto di poco. Ragazzo di talento e personalità. (Dal 27’pt Valeri 6 - Spinge meno del solito, ma fa sempre il suo senza sbavature. Becca un giallo ingenuo colpendo Baez con una pallonata a gioco fermo).

Gustafson 5,5 - Un bell’intervento nei pressi della linea di porta, ma anche un paio di palloni pericolosissimi persi nella sua metà campo. Esce in ritardo sugli attaccanti del Cosenza che partono spesso dalle retrovie, Bisoli si arrabbia e…lo sostituisce. (Dal 17’st Castagnetti 5,5 - Entra per dare un minimo di qualità in più alla manovra, ma si abbassa troppo sulla linea difensiva e becca un giallo che lo condiziona e non poco).

Pinato 6,5 - La sblocca con un grande inserimento dalle retrovie bissando la prodezza già fatta col Brescia poche settimane fa. Una certezza.

Valzania 5,5 - Non si vede molto, anzi mai, in fase offensiva contrariamente a quanto accadeva fino a poco tempo fa. Evidentemente il gioco prettamente difensivo della Cremonese lo penalizza. Per impegno non si discute, ma non brilla.

Buonaiuto 6,5 - Avvia l’azione del gol del vantaggio con una bella giocata, nella ripresa è l’unico a tenere in apprensione tutta la difesa del Cosenza sfiorando la rete in due circostanze. Tra i migliori. (Dal 36’st Ciofani sv).

Ceravolo 5,5 - Un pochino più mobile e nel vivo del gioco rispetto alle esibizioni precedenti, un bello slalom tra due avversari avvia un’azione pericolosa. Due tiri, sempre centrali. Ma oggi “festeggia” un anno senza gol e non può certo prendere la sufficienza. (Dal 17’st Celar 5,5 - Ha sui piedi l’occasione per chiuderla in anticipo, calcia malissimo).

Cosenza

Falcone 6 - Pomeriggio tranquillo, non può nulla sul tiro di Pinato.

Idda 6,5 - Al netto della sconfitta è una delle sue migliori prestazioni stagionali. Segna anche il gol del pareggio, ma l’esultanza è frenata dallo sbandieramento dell’assistente.

Tiritiello 5,5 - Soffre la rapidità di Buonaiuto e viene saltato in un paio di circostanze, ha il merito di non abbattersi e di mantenere sempre la posizione.

Legittimo 6 - E’ uno dei tre centrali, ma varca costantemente la metà campo avversaria come fosse un terzino aggiunto. Prova sufficiente e di personalità, ottimo un anticipo su Ciofani nel finale.

Bittante 6 - Spinta costante sulla corsia di competenza, si ritrova quasi sempre nella metà campo avversaria come chiesto dal mister. Ha una grande chance di testa, ma sbaglia mira. (Dal 36’st Bouah sv).

Corsi 5,5 - Prova ad inserirsi con continuità seguendo le indicazioni dell’allenatore, ma è molto impreciso. Reclama un rigore che non c’era. (Dal 36’st Vera sv).

Petrucci 6 - Solita prova di grande qualità in mezzo al campo, a volte ha il demerito di portare troppo palla e di rallentare l’azione. Ma è una soluzione sempre valida per il Cosenza. (Dal 15’st Bruccini 5 - Non entra in partita).

Sciaudone 6,5 - Dai suoi piedi passano tutte le azioni più pericolose, si danna l’anima e prova in tutti i modi a liberare i compagni. Ci prova anche in prima persona, gli manca solo il gol.

Sueva 6 - L’azione più pericolosa del primo tempo nasce da un suo ottimo recupero in scivolata al limite della propria area. Si applica moltissimo e ha anche la chance per pareggiare. Esce stremato. (Dal 15’st Bahlouli

Baez 6 - Nel primo tempo è una spina del fianco, come sempre è devastante fino alla trequarti ma pecca di precisione al momento decisivo. Si spegne un po’ nella ripresa, ma è tra gli ultimi ad arrendersi.

Gliozzi 5,5 - Ha una grande occasione per segnare la rete del vantaggio, fa tutto benissimo ma calcia incredibilmente a lato da posizione favorevole. Si spegne con il passare dei minuti. (Dal 25’st Petre 5 - Il suo fisico possente doveva servire per sfruttare i tanti cross dalle fasce, ma non ha dato alcun contributo).