Cremonese-Cosenza, i convocati di Occhiuzzi: out Asencio e Machach

Sono 22 i calciatori convocati da mister Occhiuzzi per la sfida contro la Cremonese. Ancora out Lazaar e Pierini a cui si aggiungono Asencio, Machach e Kanoute. Rientrano Kone in mezzo al campo e Sueva in avanti. Questo l’elenco completo:

Portieri: Saracco, Perina

Difensori: Corsi, Capela, Idda, D’Orazio, Schiavi, Casasola, Legittimo, Monaco, Bittante, Aceto

Centrocampisti: Broh, Bahlouli, Sciaudone, Bruccini, Kone, Prezioso



Attaccanti: Carretta, Sueva, Riviere, Baez