Cremonese-Cosenza, le formazioni ufficiali: sorpresa tra i lombardi. Ceravolo titolare

Tutto pronto allo "Zini" per l'inizio del match della 13^ giornata del campionato di B tra Cremonese e Cosenza.

Nessuna particolare novità sul fronte ospite, con mister Occhiuzzi che in avanti non ha a pieno regime Carretta e gli preferisce quindi Gliozzi, confermando però di fatto la formazione vista contro l'Ascoli: unica variazione, Corsi a posto di Vera. Grossa sorpresa, invece, tra i lombardi, con Ceravolo schierato dal 1'. Nel ruolo di mezzala c'è poi Nardi, alla sua prima da titolare in B.

Le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Zortea; Nardi, Gustafson, Valzania; Pinato, Ceravolo, Buonaiuto

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Bittante; Baez; Gliozzi, Sueva.