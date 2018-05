Cremonese, Croce: "Emozionante tornare a giocare al Castellani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Croce, ex centrocampista dell'Empoli oggi alla Cremonese, ha parlato del ritorno al Castellani a Radio Lady: "I tifosi mi hanno chiamato e io sono andato da loro. Sono contento per come è andata a finire, queste emozioni le porterò sempre dentro. La stagione dell'Empoli? Conoscevo benissimo le qualità di alcuni giocatori. Altri invece sono state sorprese anche per me, ma la qualità della rosa era superiore. Per questo ha vinto il campionato, anzi lo ha stravinto. Sono stati bravi a rimanere lì attaccati all’inizio, facendo poi il salto di qualità nella seconda parte. Questa piazza se lo merita e quindi è giusto che torni lì".