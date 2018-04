Cremonese, da domani squadra in ritiro a Roma

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Cremonese comunica che, al termine dell’allenamento in programma nella mattinata di domani al Centro Arvedi, la squadra e lo staff partiranno per Roma, dove lavoreranno sino a venerdì al Centro Sportivo Eschilo. Successivamente proseguiranno il ritiro nel capoluogo siciliano.

La decisione è stata presa per preparare al meglio l’importante gara di sabato contro il Palermo.