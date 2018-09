Affiancheranno il personale del Cookies bar & lungh e le hostess

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - CREMONA, 13 SET - Da sabato, in occasione della partita interna contro lo Spezia, il servizio di catering offerto dalla Cremonese nell'area hospitality dello stadio Zini durante l'intervallo sarà affidato a 13 ragazzi disabili. I componenti del team, che si chiama 'Thisability', sono stati preparati da una equipe di pedagogisti ed educatori per fornire questo servizio. Affiancheranno il personale del Cookies bar and Lunch e le hostess della società per la preparazione di aperitivi, servizio ai tavoli e collaborazione nelle attività di catering. La società di calcio di Serie B ha aderito a questa iniziativa realizzata in collaborazione con la associazione benefica 'Compagnia delle griglie'.