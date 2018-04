Cremonese, dal sogno playoff all'incubo playout in dieci giornate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Era il 20 gennaio scorso quando la Cremonese di Attilio Tesser mise a referto l'ultima vittoria in campionato. Da quel giorno, dopo due mese e mezzo, per i grigiorossi un bottino magro, anzi magrissimo. Cinque punti appena, figli di altrettanti pareggi, con sei soli gol all'attivo e la sensazione evidente che si sia spenta la luce. Una crisi, quella di Brighenti&C., che ha definitivamente precluso al club lombardo la possibilità di giocarsi le proprie chance playoff, ma ha spalancato in contemporanea lo spettro dei playout. In attesa del match dell'Avellino di questa sera la distanza della Cremonese dal quintultimo posto in classifica è di 5 lunghezze. Un margine così esiguo che non regala più alcun tipo di certezze. L'unico fattore che gioca a favore dei grigiorossi è il tempo, con sole otto giornate ancora da disputare. Giusto, dunque, confermare Tesser e il suo staff fino al termine della stagione. Cambiare in questa situazione avrebbo poco senso e rischierebbe di avere ancora meno risultati. Per il futuro, però, occorre ripensare profondamente al progetto tecnico. Con volti nuovi e un nuovo corso tutto da ridefinire.