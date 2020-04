Cremonese, Deli: "Preferirei non giocare solo al centro-sud. Ma se è l'unica soluzione, ok"

Il centrocampista della Cremonese Francesco Deli ha parlato a DAZN delle prospettive di ritorno in campo e della voglia di dimostrare il proprio valore in grigiorosso: “Aspetto con ansia che si torni a giocare, anche se ritengo che la Serie A parta subito mentre per la Serie B bisognerà aspettare. Trovo complicato che si possa bloccare la B e la C. Giocare al centro-sud? Danneggerebbe notevolmente le squadre del nord che si troverebbero sempre in trasferta, si falserebbe il campionato, ma se sarà l'unica soluzione allora la accetteremo. - continua Deli – Finora ho giocato poco con questa maglia e non ho fatto bene, ma rifarei la scelta fatta in estate. È stata una stagione complicata, nessuno si aspettava di trovarsi in questa situazione precaria di classifica, ma quando torneremo in campo faremo meglio. Si ripartirà da zero e bisognerà accelerare”.