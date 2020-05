Cremonese, dopo due mesi i giocatori tornano in campo per gli allenamenti individuali

"La Cremonese è tornata al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” dopo oltre due mesi. Gli allenamenti individuali proseguiranno con le medesime modalità sino alla fine della settimana". Con questa nota la società grigiorossa ha annunciato sul sito il via al ritorno in campo dei calciatori in attesa che dal Consiglio Federale di domani si conoscano maggiori dettagli sul via agli allenamenti di gruppo e sulla ripartenza del campionato.