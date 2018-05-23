  HOME  | EVENTI TMW  | REDAZIONE  | NETWORK  | RMC SPORT EVENTI LIVE  | CALENDARIO E CLASSIFICA  | CONTATTI
Da TUTTOmercatoWEB.com le ultime notizie di calcio mercato su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma
atalanta
benevento
bologna
cagliari
chievo
crotone
fiorentina
genoa
hellasverona
inter
juventus
lazio
milan
napoli
roma
sampdoria
sassuolo
spal
torino
udinese
 
HOME
SONDAGGIO
Serie A 2017/18: chi è stato il migliore?
  Ciro Immobile
  Mauro Icardi
  Kalidou Koulibaly
  Milan Skriniar
  Allan
  Bryan Cristante
  Sergej Milinkovic-Savic
  Douglas Costa
  Alisson
  Paulo Dybala

[ Risultati sondaggio ]
Serie B

Cremonese e quei 4 mesi che hanno rischiato di distruggere un sogno

23.05.2018 06:15 di Tommaso Maschio   articolo letto 851 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante alla fine non sia mai sceso sotto la linea di galleggiamento la Cremonese ha potuto festeggiare la permanenza in Serie B solo alle ultime curve della stagione. Eppure la partenza era stata folgorante con appena quattro sconfitte nelle prime 24 gare (Parma, Bari, Palermo e Pro Vercelli) che avevano fatto sognare un campionato al pari di altre due neopromosse come il Parma, promossa direttamente in Serie A, e il Venezia, ai play off con tanto di terzo posto conquistato in più occasioni. Quello che sembrava essere un campionato da sogno però, da febbraio in poi, si è trasformato un incubo che per poco non rischiava di compromettere quanto fatto nell'anno e mezzo precedente. Dopo la sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli infatti i grigiorossi non sono riusciti più a rialzarsi inanellando una lunghissima serie di 16 gare senza vittorie a cui neanche il cambio di allenatore - Andrea Mandorlini per Attilio Tesser a fine febbraio – ha saputo porre rimedio. L'unica vittoria, decisiva per la salvezza, è arrivata così alla penultima contro un Venezia ormai concentrato sui play off. Poco, troppo poco, per salvare gli ultimi quattro mesi col segno negativo su cui la società dovrà riflettere a fondo per evitare che si ripetano nella prossima stagione, con conseguenze potenzialmente peggiori di quella appena conclusa.
ARTICOLI CORRELATI
Segnala violazione
Stampa la notizia
Invia ad un amico

TUTTOmercatoWEB.com - il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24

Altre notizie Probabili formazioni

EDITORIALE DI: Tancredi Palmeri

Ecco cosa rischia il Milan dalla Uefa: la scure del financial fair play pronta ad abbattersi sui rossoneri, e il salto all'indietro rischia di essere davvero triplo. Eppure c'era quel dettaglio che rendeva tutto prevedibile…

Ecco cosa rischia il Milan dalla Uefa: la scure del financial fair play pronta ad abbattersi sui rossoneri, e il salto all'indietro rischia di essere davvero triplo. Eppure c'era quel dettaglio che rendeva tutto prevedibile…

Primo piano

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 maggio

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 maggio NAPOLI: INCONTRO DE LAURENTIIS-ANCELOTTI A ROMA, SARRI VERSO L'ADDIO. HAMSIK PARLA DI UN POSSIBILE DIVORZIO, PER LA PORTA VICINO RUI PATRICIO. JUVENTUS: GODIN SE BENATIA VA VIA. HIGUAIN PUO' SALUTARE, POSSIBILE SCAMBIO CON MORATA. KHEDIRA IN USCITA, TANTI I NOMI PER IL CENTROCAMPO...
   Editore: TC&C srl web content publisher since 1994 Partita IVA 01488100510   

MEDIA PARTNERS  | NEWS TICKER  | MOBILE  | RSS

Tutti i diritti riservati - Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n° 13/05 del 10/11/2005 - Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Privacy Policy - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n° 18246
Copyright © 2000-2018 - TUTTOmercatoWEB.com ® - Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 88
Utilizzo dei Cookie
PROSEGUO
Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy