Cremonese e quei 4 mesi che hanno rischiato di distruggere un sogno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante alla fine non sia mai sceso sotto la linea di galleggiamento la Cremonese ha potuto festeggiare la permanenza in Serie B solo alle ultime curve della stagione. Eppure la partenza era stata folgorante con appena quattro sconfitte nelle prime 24 gare (Parma, Bari, Palermo e Pro Vercelli) che avevano fatto sognare un campionato al pari di altre due neopromosse come il Parma, promossa direttamente in Serie A, e il Venezia, ai play off con tanto di terzo posto conquistato in più occasioni. Quello che sembrava essere un campionato da sogno però, da febbraio in poi, si è trasformato un incubo che per poco non rischiava di compromettere quanto fatto nell'anno e mezzo precedente. Dopo la sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli infatti i grigiorossi non sono riusciti più a rialzarsi inanellando una lunghissima serie di 16 gare senza vittorie a cui neanche il cambio di allenatore - Andrea Mandorlini per Attilio Tesser a fine febbraio – ha saputo porre rimedio. L'unica vittoria, decisiva per la salvezza, è arrivata così alla penultima contro un Venezia ormai concentrato sui play off. Poco, troppo poco, per salvare gli ultimi quattro mesi col segno negativo su cui la società dovrà riflettere a fondo per evitare che si ripetano nella prossima stagione, con conseguenze potenzialmente peggiori di quella appena conclusa.