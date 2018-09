Cremonese, edema al bicipite femorale per Migliore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da casa Cremonese. Francesco Migliore è stato sottoposto ad esame strumentale che ha mostrato la presenza di un lieve edema a carico del muscolo bicipite femorale, pertanto non sarà a disposizione per la trasferta di Ascoli per essere poi successivamente valutato. Antonio Piccolo sta invece proseguendo nel lavoro differenziato di recupero atletico che lo porterà ad aggregarsi alla squadra durante la sosta.