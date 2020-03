Cremonese-Empoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Perucchini

In campo solo per la vittoria: per provare a risalire la china la Cremonese, per riprendere continuità l’Empoli. Con questa premesse cercheranno i tre punti le due squadre, che si affronteranno allo “Zini” alle 21:00, in occasione della 27^ giornata del campionato di B.

Tra i padroni di casa, che ripropongono il 3-5-2, spazio a Parigini dal 1', che in avanti fa coppia con Ciofani: non molto turn over per mister Rastelli. In casa Empoli, con l’infortunio di Brignoli, si vede Perucchini tra i pali, dietro a una difesa obbligata, intanto che in avanti, con Mancuso e Bajrami va Ciciretti; in mezzo spazio al trio Frattesi, Stulac, Bandinelli.

Le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Ravanelli; Zortea, Gaetano, Arini, Valzania, Crescenzi; Parigini, Ciofani

Empoli (4-3-3): Perucchini; Fiamozzi, Nikolaou, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Ciciretti, Mancuso, Bajrami.