Cremonese, Ferraroni: "Tesser? Nessun motivo per cambiare allenatore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Maurizio Ferraroni, vicepresidente della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l'Ascoli: "Stiamo vivendo un momento non facile ed è giusto ci sia stato un confronto fra giocatori e tifosi, sono convinto che il gruppo reagirà al meglio agli stimoli dati da questo confronto serio e positivo. Tesser? Allo stato attuale non c'è nessun motivo per cambiare allenatore. Attilio è una persona seria e sono sicuro che riusciremo a raggiungere l'obiettivo salvezza".