Cremonese, fra Baroni e Nicola spunta l’ipotesi soluzione interna

La Cremonese continua a riflettere sulla posizione del tecnico Massimo Rastelli dopo una partenza non brillante e la sconfitta interna contro il Cittadella. In pole per l’eventuale sostituzione c’è Marco Baroni, ex Benevento e Frosinone, tallonato da Davide Nicola, lo scorso anno a Udine.

Nelle ultime ore, riportano i colleghi di Mediaset, starebbe però prendendo piede anche l’ipotesi di una soluzione interna con Stefano Lucchini che passerebbe dalla Primavera grigiorosso alla prima squadra.