Cremonese-Frosinone, i convocati di Baroni: out Arini e Piccolo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Gara domenicale per la Cremonese, impegnata domani, nella gara valida per la 9^ giornata del campionato di B, contro il Frosinone.

Per l'occasione, mister Baroni, all'esordio casalingo dopo essere subentrato a Rastelli (con la prima gara giocata e persa a Empoli), dovrà fare a meno dei due indisponibili, Arini e Piccolo.

Di seguito l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Agazzi, Ravaglia, Volpe

Difensori: Bianchetti, Caracciolo, Claiton, Migliore, Mogos, Ravanelli, Renzetti, Terranova, Zortea

Centrocampisti: Boultam, Castagnetti, Deli, Gustafson, Kingsley, Valzania

Attaccanti: Ceravolo, Ciofani, Palombi, Soddimo