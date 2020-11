Cremonese, furia Bisoli: "Gol irregolare, meritiamo rispetto. Giochiamo fin troppo bene"

E' il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli a commentare la partita persa dalla sua squadra sul campo del Frosinone: "Non penso si possa parlare di un passo indietro, guardando tutte le altre partite posso dire che giochiamo sin troppo bene. Siamo venuti in casa di una delle candidate per la vittoria finale imponendo i nostri ritmi, gol a parte non ricordo altre occasioni per il Frosinone o parate del nostro portiere. Ci manca sempre l'ultimo passaggio, forse non siamo ancora sufficientemente cattivi in area di rigore e questa componente vanifica tutto il lavoro che facciamo. Non è un discorso legato solo agli attaccanti, oggi devo dire che Ciofani è entrato bene e ha sfiorato il gol due volte. Ceravolo? Nessuna bocciatura, non è riuscito a prendere le misure e ho pensato di sostituirlo per avere maggior presenza in area di rigore. Mi dispiace per l'arbitraggio. Chi mi conosce sa bene che non cerco alibi, ma la rete del vantaggio nasce da un fallo evidente sui nostri difensori. Su una situazione praticamente identica ha fischiato contro appena sessanta secondi dopo. Per non parlare del fallaccio subito da un nostro centrocampista al 92', proprio sotto gli occhi di Ghersini. Cremona e la Cremonese meritano rispetto. Ad ogni modo non dobbiamo preoccuparci, sono convinto che basterà una vittoria per sbloccarci e iniziare un altro campionato".