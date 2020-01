© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa di presentazione il centrocampista della Cremonese Gianluca Gaetano ha spiegato di voler seguire le orme di Gaetano Castrovilli, ora titolare alla Fiorentina in Serie A, che proprio in grigiorosso si è guadagnato la chance coi viola: “Sono qui per crescere. Se mi auguro di seguire le orme di Castrovilli? Assolutamente, Cremona è stata una parte fondamentale del suo percorso di crescita. - continua Gaetano che vestirà la maglia numero 10 – Nel settore giovanile ho giocato prevalentemente come trequartista o seconda punta, ma all’occorrenza posso ricoprire anche altri ruoli”.