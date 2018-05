Cremonese, Giovanni Trapattoni in visita al centro Arvedi

Inter, 20 milioni per il riscatto di Rafihna: presto l'incontro con il Barça

Fiorentina, riscatto Pezzella: il Betis non fa sconti

Empoli, Caputo: "Questa è casa mia. Ora voglio segnare anche in A"

Roma, metà campo in bilico. Tutte le offerte per Chiesa

Chievo, Giaccherini: "Voglio rimanere, spero in un accordo"

Roma, da Nainggolan a El Shaarawy: tanti in bilico in casa giallorossa

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner, c'è l'Arsenal. Inter, per Rafinha 20mln

Lazio, per Milinkovic-Savic sarà asta. Ma solo all'estero

Italia U21, Capone: "Niente mercato, spero di esser pronto per l'Atalanta"

Italia U21, Scamacca: "Futuro? Non lo so, ora penso alla Francia"

Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

Juventus, senti Forsberg: "Normale l'interesse delle big per me"

Fabian Ruiz e André Gomes: il Napoli guarda in Spagna per la mediana

Napoli, a giorni summit in Spagna per il futuro di Albiol e Callejon

Giovanni Trapattoni al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. L’ex Commissario tecnico della Nazionale e allenatore di Juventus, Inter, Milan, Bayern Monaco nel pomeriggio di venerdì 25 maggio ha visitato la struttura di via Largo degli Sportivi dove si sta svolgendo il torneo internazionale “Città di Cremona” riservato alla categoria Giovanissimi. Il “Trap” ha incontrato i dirigenti dell’U.S. Cremonese capitanati dal presidente Paolo Rossi, il tecnico Andrea Mandorlini, suo giocatore nell’Inter dello scudetto dei record e si è soffermato a lungo con il pubblico che ha assisistito numeroso alla prima giornata della manifestazione, stringendo mani e dispensando una serie di aneddoti vissuti durante la sua lunga carriera calcistica.

