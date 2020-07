Cremonese, Groppi: "Vittoria sudata, ma l'avevamo preparata nel modo giusto"

vedi letture

"È stata una vittoria sudata, l’abbiamo preparata nel modo giusto". Queste le parole di Simone Groppi, vice di Pierpaolo Bisoli, oggi in tribuna per via della squalifica. Ecco le parole del tecnico al termine del successo ottenuto contro il Pescara e riportate da cuoregrigiorosso: "Venivamo da un un buon punto a Salerno dopo una sfida in cui siamo stati anche penalizzati, ma si è vista una squadra con il carattere giusto e oggi è arrivato un ulteriore risultato positivo, importante per dare la svolta al campionato".

Groppi ha poi proseguito: "Siamo arrivati un paio di volte in fondo per poterla chiudere, ma è mancato un pizzico di lucidità per fare il secondo gol. L’interpretazione dei ragazzi è stata eccezionale: oggi contavano i tre punti e abbiamo fatto bene".