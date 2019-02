© foto di Federico Gaetano

Sono 21 i convocati da Massimo Rastelli per la sfida contro la Salernitana. Assenti Castrovilli, Longo, Montalto e Radunovic per infortunio e Terranova per squalifica. Rientra invece Strizzolo. Questa la lista completa:

Portieri: Agazzi, Ravaglia, Volpe

Difensori: Caracciolo, Claiton, Del Fabro, Migliore, Mogos, Renzetti, Rondanini

Centrocampisti: Arini, Boultam, Castagnetti, Croce, Emmers, Mbaye, Soddimo, Strefezza

Attaccanti: Carretta, Piccolo, Strizzolo