Cremonese, i voti del mercato: una corazzata che non può fallire la A

© foto di Federico Gaetano

Protagonista assoluto del mercato con tanti acquisti di spessore spesso pescando in Serie A. L’attacco è quello da vera corazzata con Ceravolo, Daniel Ciofani e Palombi, mentre in mezzo al campo c’è l’imbarazzo della scelta fra i centrali con Michael, Deli, Valzania e Gustafson ad affiancare i confermati Arini e Castagnetti. Anche la difesa è stata rinforzata con Bianchetti.

Il colpo: Fabio Ceravolo torna nella serie che lo ha reso grande e lo ha visto protagonista in più occasioni. Se l’attacco della Cremonese era già top prima dell’ultimo giorno di mercato con il suo arrivo dal Parma ha alzato ulteriormente il livello. Per puntare alla Serie A del resto serve avere giocatori che sanno vincere come Ceravolo.

L’allenatore: A Massimo Rastelli è stata affidata una fuoriserie per puntare alla Serie A, come ai tempi di Cagliari. E starà a lui trovare nel minor tempo possibile la quadra per assecondare i desideri del conte Arvedi per riportare i grigiorossi nella massima serie.

Acquisti: Caracciolo (Hellas Verona), Ravanelli (Sassuolo), Palombi (Lazio), Deli (svincolato), Zortea (Atalanta), Ciofani (Frosinone), Bianchetti (svincolato), Kingsley (Bologna), Ceravolo (Parma), Gustafson (Torino), Valzania (Atalanta)

Cessioni: Battaiola (Fiorenzuola), Gambaretti (Giana Erminio), Amadio (Campodarsego), Strizzolo (Pordenone), Rondanini (Padova), Carretta (Cosenza), Montalto (Venezia)

Voto: 8

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, BIANCHETTI; Mogos, VALZANIA, Castagnetti, DELI, Migliore; CIOFANI, CERAVOLO. Allenatore: Rastelli (confermato)