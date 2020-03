Cremonese, il compleanno ai tempi del Coronavirus: ma la festa si farà on line

vedi letture

Centodiciassette ben portati, ma non è ora il momento di festeggiarli. Anche se questa data non passerà inosservata.

Perché la Cremonese ha comunque deciso di celebrare il suo compleanno, che cadrà nella giornata di domani, coinvolgendo i tifosi... mediante social network. Al via infatti una sorta di sondaggio, mediante la quale ogni supporters grigiorosso potrà indicare le sue scelte per eleggere i migliori giocatori di sempre.

Vedremo domani quelli che avranno raccolto il maggior numero di consensi.