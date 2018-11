Cremonese, intervento al crociato del ginocchio destro per Radunovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervento chirurgico per Boris Radunovic. Il portiere della Cremonese, come riporta il sito ufficiale del club grigiorosso, è stato sottoposto quest'oggi ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart di Roma.