© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sfida casalinga per la Cremonese, che in occasione del boxing day di Serie B affronterà la Juve Stabia.

Dopo la rifinitura odierna, mister Baroni ha diramato la lista dei convocati: out i centrocampisti Mogos, Boultam e Kingsley.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Agazzi, Ravaglia, Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Caracciolo, Claiton, Migliore, Ravanelli, Renzetti, Terranova, Zortea

CENTROCAMPISTI: Arini, Castagnetti, Deli, Gustafson, Soddimo, Valzania

ATTACCANTI: Ceravolo, Ciofani, Palombi, Piccolo