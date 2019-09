Cremonese, Kingsley: "Voglio crescere insieme a questa squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato presentato quest'oggi alla stampa uno dei volti nuovi della Cremonese, Kingsley Michael, mezzala di origine nigeriana arrivata in grigiorosso dal Bologna. Come riferiscono i canali ufficiali del club, ecco le parole del calciatore: "Innanzitutto vorrei ringraziare il cavaliere Arvedi e la società per l’opportunità che mi è stata concessa. L’inizio stagione con il Bologna è stato positivo ma ora sono molto contento e felice di essere a Cremona. Arrivo con la chiara intenzione di mettermi al servizio della squadra e di crescere con lei. In passato con la nazionale nigeriana agivo più in chiave difensiva, mentre qui in Italia mi è stato chiesto un atteggiamento più offensivo. Posso dire che riesco ad adattarmi ad ogni situazione”.

Parlando poi del fatto che The Guardian lo ha inserito nell’elenco delle 50 promesse classe 1999 da seguire con attenzione: “Quando l’ho saputo la cosa mi ha sorpreso, è chiaro che mi ha reso felice ma cercare di tenere fede a queste aspettative è una grande sfida. So di essere uno dei più giovani questo è un gruppo molto esperto che mi aiuterà a crescere e devo dire che l’approccio è stato davvero positivo”.