© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista quella che mister Andrea Mandorlini ha rilasciato al Corriere del Veneto. E nella quale ha trasversalmente parlato anche della Cremonese, per puntualizzare che non sussiste più un contratto che lega le parti: "Con la Cremonese ho rescisso: sono pronto a tornare in pista".