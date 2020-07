Cremonese, la cura Bisoli funziona: aumentata la media punti fino a 1,6 a partita

La vittoria contro il Pescara ha dato maggiore fiducia alla Cremonese. Non solo, la cura Bisoli sembra aver dato maggiore fiducia: il tecnico, come riportato da cuoregrigiorosso.com ha aumentato la media punti a 1.6 a partita, visti i 10 punti in 6 gare. Ora l'obiettivo principale rimane la salvezza, ma visti i numeri non dovrebbero esserci grosse difficoltà.