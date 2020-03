Cremonese, la risalita dai bassifondi. Con una gara ancora da recuperare

vedi letture

Con una partita ancora da recuperare (ad Ascoli), la Cremonese sta cercando di uscire dai bassifondi della classifica, dove si trova in modo davvero sorprendente, considerando il roster di tutto rispetto. Inizio con Rastelli, esonerato dopo 7 giornate e 10 punti racimolati (media 1,43 a partita), poi spazio a Baroni (11 punti in 11 giornate, media 1 netto), ritorno di Rastelli (6 punti in 8 match, media 0,75), prima della pausa forzata la prima gara di Bisoli, vittorioso 2-0 a Frosinone. Daniel Ciofani e Simone Palombi sono i due grigirossi pluripresenti con 25 gettoni ciascuno, il re dei minuti giocati è Matteo Bianchetti (2002′), il bomber è Simone Palombi con 5 reti ed è anche il più decisivo, avendo portato alla causa con i suoi gol determinanti 7 punti. La speranza quando ripartirà il campionato si chiama Vittorio Parigini, acquisto di gennaio, già 3 volte in rete e a un passo dal suo record stagionale di marcature, 4, sempre in B e con il Perugia nelle annate 2014/15 e 2015/16.