Report medico per la Cremonese. In una nota il club grigiorosso ha fatto il punto sulle condizioni di Mirko Carretta Al giocatore " stata riscontrata la presenza di una micro lesione a livello della giunzione miotendinea del tendine popliteo". Per l'ex Ternana stop di 15 giorni.