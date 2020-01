© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Cremonese, dopo aver richiamato in panchina Rastelli, guarda con grande attenzione al mercato per rinforzare la rosa e risalire la china. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il club grigiorosso per rinforzare le corsie laterali starebbe pensando a Francesco Lisi del Pisa che potrebbe così percorrere la strada inversa rispetto a Danilo Soddimo, ormai prossimo a vestire il nerazzurro, anche se le due trattative sono distinte. Per il centrocampo invece salgono le quotazioni di Ledian Memushaj, il cui futuro a Pescara sembra ancora in bilico nonostante si sia ricomposta la frattura con il tecnico Zauri.